„Star Wars: Squadrons“ sucht Weltraumpiloten

Mit „Star Wars: Squadrons“ können sich Fliegerasse und solche, die es noch werden wollen, ab dem 2. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One hinter das Steuer von X-Wing & Co. klemmen, um als Pilot abwechselnd die Neue Republik zu schützen oder die Ordnung im galaktischen Imperium wiederherzustellen. Ein neuer Trailer gibt einen Einblick in die Einzelspielerkampagne.