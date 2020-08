Lili Reinhart: „Fühlte mich sehr schlecht dabei“

Seit 2017 steht Lili Reinhart für die Serie „Riverdale“ in der Rolle der Betty Cooper vor der Kamera und geht in ihrer Arbeit voll und ganz auf. Doch als sie sich in der letzten Staffel im BH zeigen musste, sei ihr das ziemlich schwergefallen, so die Serien-Beauty ganz offen im Interview mit der „Los Angeles Times“.