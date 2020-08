Darmstadt: Rechtsextremer greift Jugendliche an

Traurig, aber wahr: In der deutschen Großstadt Darmstadt hat ein Rechtsextremer mitten in einer belebten Fußgängerzone am helllichten Tag zwei farbige Jugendliche attackiert, diese als „Scheiss N*****“ beschimpft, wilde Parolen von sich gegeben und auch noch den Hitlergruß gezeigt. Beherzte Zeugen bewiesen schließlich Zivilcourage (siehe Video unten) und geboten dem Angriff mit lauten „Stopp!“-Rufen Einhalt.