Kollege verstarb: Firma nimmt rührend Abschied

Rund 400-mal wurde der Abschiedsgruß für Lkw-Chauffeur Mike K. schon in den sozialen Medien geteilt, und die Anteilnahme am Tod des Kollegen hat kein Ende. Vom Wienerwald bis ganz Österreich und schon ein wenig darüber hinaus ist nun sein täglicher Begleiter, der Wallner-Laster, „unterwegs“ und soll so ein Zeichen des Mitgefühls von Firma und Kollegen für die Hinterbliebenen des Verstorbenen sein.