Linzer Arbeiter wurde von Förderband mitgeschleift

Der Mann konnte noch selbstständig per Funk einen Notruf in den Leitstand absetzen und so seine Kollegen informieren. Einer seiner Kollegen fand ihn daraufhin auf einer Förderbandbrücke in 25 Metern Höhe. Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Kepler Uniklinikum in Linz eingeliefert.