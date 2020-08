Sommerschule: Für NEOS „zu wenig“, für SPÖ „Chaos“

In der am Montag in Ostösterreich gestarteten Sommerschule sollen zwei Wochen lang jene Kinder gefördert werden, die wegen der coronabedingten Umstellung auf Fernunterricht im Frühjahr besonderen Förderbedarf in der Unterrichtssprache Deutsch haben. Für die NEOS sind zwei Wochen Sommerschule allerdings „viel zu wenig“, für die SPÖ sind „eine Enttäuschung und Chaos vorprogrammiert“.