Sex-Prozess: Minderjährige zum Zusehen verleitet?

Nicht alles, was zwischen einem älteren Mann und einer Jugendlichen unangebracht ist, mündet in einer Verurteilung. Mit diesem Fazit endete ein Missbrauchsprozess am Landesgericht Innsbruck. Eine Minderjährige soll dem Freund (63) ihrer Mutter häufig zugesehen haben, wie er Hand an sich legte. Danach gab’s Geld.