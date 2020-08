90 Freiwillige testen Corona-Impfung in Rom

Zahl der Infizierten nimmt wieder zu

In Italien nimmt die Zahl der Infizierten seit einigen Tagen wieder zu. Von Samstag auf Sonntag wurden 1210 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, nach 1071 am Vortag. Sieben Menschen starben von Samstag auf Sonntag nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es drei gewesen. 35.437 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben.