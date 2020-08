Total irre Spielberg-Show nach dem Feuer-Abbruch

Nach 22 Minuten stockte allen am Spielberg der Atem: Maverick Vinales stürzte sich bei 228 km/h vor Kurve 1 freiwillig von seiner Yamaha - das unsteuerbare Bike raste mit 162 km/h in den Airfence und begann zu brennen. Rote Flagge - Abbruch des Rennens. Wie in der Vorwoche! Ein Neustart musste her und löste damit den nächsten Aufreger dieser wahnsinnigen Motorradshow aus. Schon in der Vorwoche sprach alles von der Beinahe-Tragödie von Superstar Valentino Rossi, der nur um Zentimeter nicht von den herbeifliegenden Maschinen von Morbidelli und Zarco getroffen wurde.