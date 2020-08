Betrunkener flüchtet nach Pkw-Unfall mit Motorrad

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz absolvierte am Samstagabend die Salzburger Polizei in Zell am See. Sie wurde via E-Call verständigt, dass die „Crashsensoren“ an einem Fahrzeug ausgelöst worden waren. Im Zuge einer Verortung wurde auf der Schmittenhöhe ein verunfallter Pick-up gefunden. Allerdings war vom Lenker keine Spur zu sehen. Er wurde später alkoholisiert in einem Lokal in Zell am See angetroffen.