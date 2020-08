Mit 2,5 Promille in den Gegenverkehr

In Anif im Flachgau prallte am Freitag gegen Mitternacht ein 18-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Ahorn- in die Alpenstraße gegen den Pkw einer 63-Jährigen. Er dürfte den Wagen übersehen haben, informierte die Polizei. Die Frau, die offenbar leicht verletzt wurde, war mit 0,84 Promille am Steuer gesessen. Die Beamten nahmen ihr den Führerschein ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.