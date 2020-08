Kelly Osbourne: So hat sie 40 Kilo abgenommen

23 Kilogramm purzelten erst kürzlich bei Kelly Osbourne, an die 40 seien es sogar insgesamt gewesen, erklärte die 35-Jährige. Immerhin habe sie in der Vergangenheit bereits öfters abgenommen und dann wieder zugenommen. Das erste Mal hat Osbourne Gewicht verloren, nachdem sie 2009 in „Dancing With the Stars“ aufgetreten war - aber sie packte die Kilos bald wieder drauf. Erst als sie 2012 vegan wurde und sich dem Wandern verschrieben hatte, begann das Gewicht wieder zu sinken.