Maturareise X-Jam: Langes Warten auf Rückzahlung

DocLX: „Verzögerung aufgrund administrativer Überlastung“

Auf Anfrage teilte DocLX mit, dass die Rückabwicklung - wie in vielen anderen Branchen - Veranstalter vor enorme Herausforderungen stelle. Man habe zusätzliche Ressourcen aufgestockt, um Refundierungen möglichst zeitnah abzuwickeln. „X-Jam ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Absolventen bewusst und setzt große Bemühungen in die Rückabwicklung“, so das Unternehmen weiter.