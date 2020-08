Waldbrände in Kalifornien: Tausende auf der Flucht

In dem Staat wüten derzeit 23 Großbrände, in den letzten Tagen wurden mehr als 360 Feuer, viele davon durch Blitzschlag, entfacht. Bereits am Mittwoch hatte Newsom wegen der Brände und der anhaltenden Hitze den Notstand ausgerufen. So können Gelder und Helfer schnell bereitgestellt werden.