Die ersten Titelkämpfe im neuen Prunkstück

Eigentlich waren die Leichtathletik-Staatsmeisterschaften am 15. und 16. August im ULSZ Rif geplant. Das ging sich nach dem großen Umbau nicht ganz aus. So wird das Schmuckstück, die neue Tribüne samt aufgesetztem Funktionsgebäude, am Wochenende eingeweiht. Und zwar bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft Samstag (ab 16 Uhr) und Sonntag (ab 10).