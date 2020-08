Masken-Rebellen bedrohen und bespucken Schaffner

Sie werden bedroht, bespuckt und manchmal sogar verprügelt! Zugbegleiter müssen sich - wie etwa am Wochenende in St. Johann in Tirol - fast täglich mit renitenten Masken-Verweigerern herumschlagen. Die ÖBB setzen daher vermehrt Securitys in den Zügen ein. Auf Bodycams muss in Tirol (noch) verzichtet werden ...