Masken-Verweigerer (32) in Zug festgenommen

Ein 32-jähriger Serbe ist am Sonntagabend in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) festgenommen worden, weil er sich gegenüber einem Zugbegleiter „äußerst aggressiv“ verhalten hatte. Der Mann war darauf aufmerksam gemacht worden, dass im Zug wegen Corona verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen sei.