40 Drohnen im Testflug im Kampf gegen Schlepper

Drohnen sind mit Wärmebildkameras ausgestattet

Um sich darauf vorzubereiten, ließ man im Grenzbereich Nickelsdorf im Zuge einer Übung der Landespolizeidirektion Burgenland und des Einsatzkommandos Cobra nun zwei Drohnen zu Testzwecken abheben. Mit zufriedenstellendem Ergebnis: In insgesamt vier verschiedenen realitätsnahen Schlepper-Szenarien schickten die mit Wärmebildkameras ausgestatteten Drohnen aus der Luft alle notwendigen Infos an die menschlichen Kollegen am Boden.