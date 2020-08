Staraufgebot bei „Horror Shorts“ von Bad Ischler

Neben den „Horror Shorts“ hat Haischberger aber noch weitere Projekte am Laufen. Durch den Preisregen für „Rainy Season“ wurde auch der amerikanische Markt auf ihn aufmerksam, er schreibt gerade an einem Drehbuch für eine US-Firma. Doch auch der Heimat bleibt er erhalten, für einen österreichischen Thriller arbeitet er ebenfalls am Drehbuch: „Im Herbst suchen wir dafür um eine Förderung an.“