Hunderte Motorradfahrer rasten in „Tempofalle“

Jagd auf rasante Motorradfahrer machte die Polizei am vergangenen Wochenende im Zuge einer länderübergreifenden Schwerpunktaktion in Tirol und den Zulaufstrecken in Südtirol, Bayern, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg! Alles in allem wurden dabei 530 Tempobolzer aus dem Verkehr gezogen und 314 sonstige Delikte verzeichnet.