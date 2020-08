Red Bull Salzburg und das wilde Gerangel mit Klopp

Real Madrid, Chelsea im Sommer 2019, Zenit St. Petersburg in diesem Frühjahr im Camp in Katar, Ajax und nun auch noch der große FC Liverpool zur Vorbereitung auf die neue Saison: Österreichs Meister Salzburg hat nach der gelungenen Königsklassen-Premiere im vergangenen Herbst längst auch in Sachen Vorbereitungsspiele Champions-League-Niveau erreicht.