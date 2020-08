Frauen-Staffel löscht den Uralt-Rekord

Während Ivona Dadic in 14 Tagen bei den Mehrkampf-Meisterschaften in Götzis startet und dort ein mächtiges Siebenkampfresultat schaffen kann, ist ihre Disziplinen-Kollegin Verena Preiner, WM-Dritte von Doha 2019, in Götzis nicht mit von der Partie. Wegen ihrer erst kürzlich überstandenen Knöchelverletzung verzichtet sie dort, konnte aber in der Südstadt mit ihrem Kugelstoßsieg (großartige Bestweite von gleich zweimal erzielten 15,07 m) und ihrem zweiten Platz im Speerwurf (45,80 m) sehr zufrieden sein. Die dritte österreichische Top-Siebenkämpferin, Sarah Lagger, startete am Sonntag nicht mehr, beendete vorzeitig wegen einer rätselhaften Hauterkrankung an den Beinen ihre Saison.