Rätselraten bei Ferrari: Auto „immer schlimmer“

Vettel: „Gibt Dinge, auf die ich keine Antwort weiß“

Ratlosigkeit herrscht auch bei Vettel. Trotz des neuens Chassis gab es wieder eine Enttäuschung. „Es gibt ein paar Dinge, auf die ich einfach keine Antwort weiß", so Vettel nach dem Qualifying. "Ich versuche aber, was ich kann. Und ich ignoriere alles, was vielleicht falsch ist, damit ich mein Bestes geben kann. Mehr ist derzeit nicht drin."