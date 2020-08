Alaba: „Es ist noch nicht zu Ende!“

Historisch

Acht Tore in einem K.-o.-Spiel hatte in der 28-jährigen Geschichte des Bewerbs davor kein Team erzielt, eine Premiere sind auch vier Tore eines Teams in der Champions League nach 31 Minuten. Barcelona wiederum hat noch nie so viele Gegentore in einem Europacupmatch erhalten. Dem nicht genug, sind spanische Clubs erstmals seit 2007 im Semifinale nur Zuschauer. Dadurch ist auch Barca-Star Lionel Messi nicht mehr dabei. Er und Juves‘ Cristiano Ronaldo hatten diese Phase zuletzt 20006 verpasst.