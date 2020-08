Wolff: Mercedes bereit für Concorde-Unterschrift

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat signalisiert, dass der Formel-1-Rennstall unter seiner Führung nun bereit ist, die neue Concorde-Vereinbarung zu unterzeichnen. „Ich habe in Silverstone meine Meinung geändert“, sagte der Wiener in einer Video-Pressekonferenz vor dem Spanien-Grand-Prix am Freitag. Ab kommendem Dienstag läuft die Frist, Deadline für die Unterschriften soll der 31. August sein.