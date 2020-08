Regen verhindert Zeiten-Verbesserung in Spielberg

Wie einen Monat davor in der Formel 1 finden an den kommenden zwei Sonntagen nun auch in der Motorrad-WM zwei Grands Prix ohne Zuschauer in Österreich statt. KTM kommt angesichts des jüngsten Sieges von Brad Binder in Brünn als Mitfavorit an die Heimstrecke. Espargaros Bestzeit verstärkte den Eindruck, dass KTM gegen Ducati das Duell des Wochenendes in Spielberg werden könnte. Ducati hat bisher alle vier MotoGP-Rennen seit der Rückkehr der Zweirad-WM 2016 nach Österreich gewonnen.