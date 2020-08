Doskozil von Kontrolle und Aufsicht enttäuscht

Start „mit Demut, Zuversicht und Optimusmus“

Die neue Herausforderung nehme er „mit Demut, Zuversicht und Optimismus“ an. In der Vergangenheit habe er alles, was er gemacht habe, unter die Werte „Chancengleichheit, Offenheit und Ehrlichkeit“ gestellt. Er sei der felsenfesten Überzeugung: „Es ist noch immer alles ans Tageslicht gekommen“, das sei auch die Grundlage seines Wirkens. Er habe „immer ein offenes Ohr bei den Menschen gehabt“, es sei ihm wichtig gewesen, die Aufgaben im Team zu bewältigen, so Schneemann.