Medizin-Aufnahmetest soll „sicherster Ort sein“

Im Viertelstundentakt werden die Teilnehmer beim MedAT beim Design-Center in Linz und der Messehalle in Wels morgen früh reingelassen. Die „Blockabfertigung“ soll dafür sorgen, dass nicht zu viele Personen auf einem Fleck zusammenkommen. Danach werden die Teilnehmer registriert und es wird Fieber gemessen.Nachdem man in der Garderobe war, wird man in einem der Säle einem Platz zugewiesen. Das Prozedere dauert circa zwei Stunden. Am gesamten Gelände ist Maskenpflicht. Die wird von je 110 Sicherheitsmitarbeitern an beiden Standorten kontrolliert.