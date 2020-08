NBA-Fotofinish: Die (letzte) Chance für Pöltl-Team

In der NBA stehen vor dem letzten Qualifikations-Abend mit einer Ausnahme alle Play-off-Paarungen fest. Um den letzten Platz kämpfen in Orlando auch die San Antonio Spurs mit dem Österreicher Jakob Pöltl. Gegen Utah Jazz ist am Donnerstag (00.30 Uhr/Nacht auf Freitag MESZ) ein Sieg Pflicht, allerdings sind für die Fortsetzung der Play-off-Serie auch Niederlagen von zwei der drei Rivalen nötig.