„Jahrhundert-Jedermann“ kämpft gegen Zubetonierung

„Legen unsere Lebensmittelversorgung in Schutt und Asche“

Die nackten Zahlen sind jedenfalls erschreckend. Allein in den vergangenen 20 Jahren wurden 150.000 Hektar Ackerflächen durch Verbauung zerstört. „Wir legen unsere Lebensmittelversorgung in Schutt und Asche“, wetterte Moretti, bekanntlich auch Biobauer. Zur Pressekonferenz am Mittwoch in Salzburg wollte der „Jedermann“ - wie er gestand - aus Groll gegen die Untätigkeit der Politik erst gar nicht kommen. Wegen Welser-Möst tat er es dann doch.