Gratisparken spaltet die Innsbrucker Koalition

Abstimmung mit Notrecht?

Überhaupt ist die Abstimmung mit Unsicherheiten behaftet. Denn für Parkgebührenbelange ist eigentlich der Gemeinderat zuständig. Ob die Sache per Notrecht überhaupt beschlossen werden darf, ist nicht sicher. Es könnte Verzögerungen geben. Wie berichtet, soll die Parkgebührenbefreiung am Samstag mithelfen, die Corona-gebeutelte Innenstadt-Wirtschaft wieder etwas aufzurichten. Geht der Beschluss durch, brauchen vorerst befristet bis Ende des Jahres in Innsbruck am Samstag keine Parkgebühren entrichtet zu werden.