Landwirt rollt mit Traktor über fahrendes Auto

Kurioser Unfall am Montagabend in der Gemeinde Neukirchen am Walde in Oberösterreich. Wegen der transportierten Rundballen war einem 65-jährigen Landwirt derart die Sicht versperrt, dass er auf einem Güterweg einen entgegenkommenden Pkw übersah. Er fuhr auf das Auto und kippte anschließend um. Der Autolenker wurde dabei verletzt.