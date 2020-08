Aus Angst vor Gewalt: Frau sperrte sich in Pkw ein

Die Frau (37) traf ihren Bekannten auf einem Parkplatz in Mittersill am Montagvormittag gegen 10 Uhr. Plötzlich stieß der 39-Jährige Drohungen gegen die Frau aus. Daraufhin bekam es die 37-Jährige mit der Angst zu tun und sperrte sich in ihrem Auto ein. Der Mann rastete daraufhin aus und schlug mit aller Gewalt gegen die Motorhaube des Fahrzeuges. Erst die Polizei konnte ihn stoppen. Die Beamten nahmen den Randalierer sofort fest. Er wurde bereits in die Justizanstalt nach Puch überstellt. Das Opfer blieb unverletzt. An dem Wagen entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.