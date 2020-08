Zweite Corona-Testreihe bei Atletico negativ

RB-Leipzig-Coach Julian Nagelsmann hatte sich von Spekulationen über eine Verschiebung des Matches gegen Atletico am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) nicht anstecken lassen. „Es gibt klare UEFA-Protokolle, was in solchen Fällen zu tun ist. Wir gehen ganz normal in die Woche und bereiten uns auf das Spiel am Donnerstag vor. Wenn es bei zwei Fällen bleibt, hat das keine großen Auswirkungen“, sagte der 33-Jährige.