Badeplattform im Wörthersee wegen Corona abgebaut

Da staunten Besucher des Klagenfurter Strandbades am Wörthersee nicht schlecht, als am Wochenende die beliebte Badeplattform vor dem Steg plötzlich verschwunden war. Gerade an heißen Tagen ist die Schwimminsel bei Badegästen sehr beliebt. Für die Stadtwerke sei sie jedoch ein Corona-Sicherheitsrisiko.