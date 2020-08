Kind (10) stürzte beim Grillen in Feuerstelle

Ein Zehnjähriger hat am Samstag gegen 19 Uhr in Wals-Käferheim bei einem Sturz in heiße Kohlen Verbrennung erlitten. Das Kind war beim Spielen in die schon abgelöschte Feuerstelle gefallen, teilte die Polizei mit. Anwesende Personen wurden wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.