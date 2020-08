Prähistorische Höllenameise auf Beutefang entdeckt

Der Fund zeige, wie das Insekt das Opfer mit seinem sensenartigen Unterkiefer vertikal gegen seinen hornartigen Fortsatz am Kopf drückt und dadurch festnagelt. „Dieser Fund bestätigt unsere Hypothese darüber, wie die Kieferstruktur der Höllenameisen funktionierten. Dieses System unterscheidet sich damit von dem aller heutigen Ameisen und fast aller Insekten“, so Phillip Barden, ein an der Studie beteiligter Wissenschaftler. Heutige Ameisen nehmen ihre Beute horizontal in die Zange.