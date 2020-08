Chihuahua „Milo“ von Pitbull zerfleischt

„Wissens S’, ich liebe Hunde, auch Kampfhunde. Nicht die Tiere sind schuld an so einem Verhalten. Sondern die Halter. Was passiert beim nächsten Mal? Wird ein Kind zerfleischt?“ Die Besitzer des Pitbulls seien jedenfalls berüchtigt, was den Umgang mit Hunden betrifft, erzählt G. – „doch nichts passiert. Hoffentlich handeln jetzt die Behörden.“