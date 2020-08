Aufregung um Lied: Neuer bricht sein Schweigen!

Der Deutsche sang vor rund einem Monat im Urlaub in Dubrovnik ein Lied der rechten Skandal-Band „Thompson“. Der in Kroatien erfolgreichen Gruppe wird eine Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen. Bei einzelnen Konzerten wurde der Hitlergruß gezeigt. Zudem wurden in europäischen Ländern (unter anderem Niederlande und Schweiz) Einreiseverbote gegen die Band verhängt. Einige hätten sich eine Stellungnahme des Bayern-Torwarts gewünscht. „Was andere fordern, ist mir eigentlich egal“, so Neuer auf der Pressekonferenz.