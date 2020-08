Acht Coronafälle: Drei waren auf Villacher Party

Das Land Kärnten bestätigt weitere Corona-Infektionen. Zwei der Inifzierten kommen aus Klagenfurt. Zwei wurden aus dem Bundesquartier in Feldkirchen gemeldet. Drei Fälle in Villach, zwei Frauen und ein Mann, stehen im Zusammenhang mit der privaten Gartenparty vom vergangenen Wochenende. Die Neuinfektion im Bezirk Villach-Land steht nicht im Zusammenhang mit der Party, die betroffene Frau befindet sich in stationärer Betreuung im Krankenhaus.