EL-Aus! Hinteregger und Co. verpassen das Wunder

Das Wunder ist ausgeblieben, Martin Hinteregger und die Frankfurter Eintracht müssen in der Europa League im Achtelfinale die Segel streichen. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel setzte es für das Team von Trainer Adi Hütter am Donnerstagabend in Basel eine 0:1-Pleite. Der von Marcel Koller gecoachte FC Basel misst sich am Dienstag in Gelsenkirchen mit Schachtar Donezk.