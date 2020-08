180 Österreicher für die UNO im Libanon

Österreichische UNO-Soldaten sind oft in Beirut

Denn immer wieder bringen rot-weiß-rote Soldaten Kameraden per Bus zum Airport - nach Beirut! Oder sie holen mit Lastern vom Hafen Ausrüstungsmaterial für das Friedenscamp nahe der israelischen Grenze, wo 10.000 Soldaten aus 42 Nationen stationiert sind. Dienstagabend versah auch ein Österreicher in Beirut Dienst: auf dem Flughafen, zwölf Kilometer vom Hafen entfernt! „In seiner Unterkunft, nur vier Kilometer nahe des Explosionsorts, ist der Putz von der Decke gefallen“, so Obrist, „alle Fenster in dem Gebiet sind zerborsten. Aber verletzt wurde unser Kamerad nicht.“