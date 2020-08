Verstappen-Ansage: „Mercedes nicht einfach machen“

Am vergangenen Sonntag hatte der Brite Hamilton in Silverstone seinen Heim-GP trotz Reifenpanne in der letzten Runde zum siebenten Mal gewonnen. Beim 70-Jahr-Jubiläums-Grand-Prix der Formel 1 am Sonntag auf dem gleichen Kurs könnten jedoch neue, weichere Reifen des Exklusivausrüsters Pirelli und wärmeres Wetter etwas veränderte Bedingungen sowie eine andere Rennstrategie zur Folge haben.