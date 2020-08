Berlin erlaubt Prostitution ohne Geschlechtsakt

Tag der offenen Tür in Bordellen

Seit Wochen machen Bordellbetreiber und angestellte Sexarbeiter Druck auf die politischen Entscheidungsträger. Vor knapp drei Wochen machten die Betroffenen im Zuge eines Tags der offenen Tür auf ihre schwierige Lage wegen der Corona-Krise aufmerksam. Die Einrichtungen für erotische Dienstleistungen könnten nach Überzeugung der Organisatoren unter Einhaltung strenger Hygieneregeln wieder öffnen. Laura, Mitbetreiberin von „Lauras Girls“ in Karlsruhe, sagte am Aktionstag, sie müsse spätestens im September wieder öffnen, um wirtschaftlich überleben zu können. Ihr Haus sei seit dem 14. März geschlossen. Durch die Schließung der konzessionierten Einrichtungen werde die Prostitution wieder in den illegalen Bereich gedrängt. „Die Kontrolle geht verloren.“ Die Unternehmerin forderte die Politik zu Gesprächen auf. Bisher habe man keine Reaktion aus der Politik gesehen. „Wir werden nicht gehört.“