Königin Sofia folgt Juan Carlos nicht ins Exil

Die Reise - oder Flucht - ins Exil musste der 82-jährige abgedankte König nun auch alleine antreten. Der frühere spanische König hat sich inmitten von Korruptionsermittlungen Medienberichten zufolge in die Dominikanische Republik abgesetzt. Der 82-Jährige sei am Montagmorgen mit dem Auto nach Portugal gefahren und von dort in die Dominikanische Republik geflogen, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“ am Dienstag.