Tödlicher Stromunfall: Feuerwehrmann verurteilt

Nach einem tödlichen Stromunfall bei einer Kindersicherheitsolympiade in Golling (Salzburger Tennengau) am 17. Mai 2019 ist nun ein Kollege des verstorbenen Feuerwehrmanns in einem vereinfachten Strafverfahren verurteilt worden. Der Mann erhielt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit sechs Monate bedingte Haft.