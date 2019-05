Stromschlag: Floriani tot, Kinder schwer geschockt

Ausgerechnet bei einer Sicherheitsolympiade für Kinder ist am Freitag ein Feuerwehrmann (45) in Golling in Salzburg mit dem Teleskoparm eines Feuerwehrautos in eine Stromleitung geraten - es gab einen Stromüberschlag. Im Korb befanden sich zu diesem Zeitpunkt auch sechs Kinder. Die Wiederbelebungsmaßnahmen der Notärzte blieben erfolglos, der Mann starb.