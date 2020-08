Käfer-Art entkommt Frosch durch Darmanregung

Manche Beutetiere können den Weg durch das Verdauungssystem ihrer Fressfeinde überstehen und werden lebend wieder ausgeschieden. Doch die Überlebensstrategie eines kleinen Wasserkäfers ist noch ausgefeilter: Wird er von einem Jäger verschluckt, regt er dessen Stuhlgang an - und gelangt so rascher und unbeschadet wieder in die Freiheit (siehe Video).