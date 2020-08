Rabiates Gauner-Duo mit Schusswaffe auf Raubzug

Reihenweise bewaffnete Raubüberfälle sollen - wie erst am Montag bekannt wurde - zwei Burschen in der Nacht auf Samstag in Tirol verübt haben. Nach dem letzten Coup, bei dem ein 24-Jähriger mit einer Waffe bedroht, attackiert und beraubt worden war, konnte ein Verdächtiger noch in derselben Nacht festgenommen werden. Der zweite mutmaßlich Beteiligte ging den Fahndern am Sonntag ins Netz.