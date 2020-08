Auf Sonnenschein folgt Regen - in rauen Mengen

Bereits der Start in den Sonntag präsentiert sich von Vorarlberg bis Oberösterreich und Oberkärnten verregnet, auch Gewitter sind stellenweise möglich. „Am Nachmittag muss man schließlich in weiten Teilen Österreichs mit Schauern und Gewittern rechnen, einige davon können kräftig ausfallen und lokal bereits große Regenmengen in kurzer Zeit bringen“, warnt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Trocken bleibt es bis zum Abend noch vom Weinviertel bis in die südliche Steiermark, doch im Laufe des Abends, spätestens jedoch in der Nacht auf Montag, wird es mit einer Kaltfront auch hier gewittrig“, hat der Wetterexperten bescheidene Nachrichten für Sonnenhungrige.